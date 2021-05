NBA, Hawks e Knicks volano ai playoff

Notte di verdetti, ma anche di un grande ritorno. James Harden rimette piede in campo dopo 18 partite di assenza e sfiora la tripla doppia nel match vinto dai Nets contro San Antonio: per il Barba 18 punti, 7 rimbalzi e 11 assist in 25 minuti.

Per la squadra di Nash una vittoria tonificante in attesa dei playoff, traguardo già conquistato da tempo. Post season invece appena raggiunta da Atlanta, che strappa il pass per i playoff dopo un’assenza di quattro anni grazie al successo su Washington e alla contemporanea sconfitta di Boston.

Sottotono Gallinari, autore di soli 4 punti e 5 rimbalzi in 23 minuti, ma contava l’obiettivo di squadra senza passare dai play in, centrato in anticipo anche senza neppure giocare dai Knicks, proprio grazie al ko di Boston che contro i Cavaliers è incappata nell’ottava sconfitta consecutiva nelle ultime undici gare con la conseguente certezza di dover passare dai play in. Traguardo playoff vicino anche per Dallas, che ha stroncato i Pelicans.

Vittoria sofferta per i Lakers, che nel giorno dell’innalzamento del 17° banner allo Staples Center piegano a fatica i Rockets nonostante le assenze di LeBron James e Anthony Davis, fermati rispettivamente da problemi alla caviglia e all’inguine.

I risultati della notte:

Atlanta Hawks-Washington Wizards 120-116

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs 128-116

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 102-94

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans 125-107

Utah Jazz-Portland Trail Blazers 98-105

Los Angeles Lakers-Houston Rockets 124-122



OMNISPORT | 13-05-2021 08:17