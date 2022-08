NBA, i Boston pensano a Carmelo Anthony?

31-08-2022 13:39

A causa dell’infortunio di Danilo Gallinari, che sembra essere meno grave delle previsioni, i Boston Celtics stanno pensando di tornare sul mercato.

In via precauzionale e per non rischiare troppo starebbero infatti sondando il terreno per Carmelo Anthony, ancora libero dopo la buona stagione. Su di lui però ci sarebbero anche i New York Knicks che vorrebbero riabbracciare il campione dopo un brutto addio nel 2017.

Per ora si tratta solo di rumors ma di certo Anthony, che ha compiuto 38 anni lo scorso 29 maggio, è ancora una valida pedina per l’NBA.