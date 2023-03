NBA, i LA Lakers ringraziano l'eroe Reaves

I gialloviola battono Orlando 111-105 con 35 punti del 15 rivelazione. Banchero ne mette 21 ma non bastano

20-03-2023 09:00

L’eroe della notte NBA è sicuramente Reaves. Il numero 15 gialloviola è l’autentico protagonista delal vittoria dei Los Angeles Lakers ai danni di Orlando (111-105 il finale). Reaves, entrato dalla panchina, segna la bellezza di 35 punti in 30′ di gioco (16/18 ai liberi). Si tratta del suo career high. Fondamentale per permettere ai gialloviola di continuare la corsa ai play-off. Dall’altra parte, non bastano i 21 punti del solito Banchero.

Nelle altre gare, da segnalare il successo di Milwaukee che si sbarazza di Toronto (118-111) grazie ad una tripla doppia di Antetokounmpo (22 punti, 13 rimbalzi e 10 assist). Bel colpo di OKC che supera Phoenix 124-120, nonostante 46 punti di uno scatenato Booker.