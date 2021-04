NBA: i LA Lakers ritrovano la vittoria e aspettano James

Reduce da tre sconfitte consecutive, i LA Lakers vincono in quel di Detroit (100-86 il finale). Ottimo l’apporto di Davis, autore di 18 punti. Intanto James posta momenti di un suo allenamento, a conferma che il suo rientro è vicino.

Dopo nove vittorie consecutive, New York cade con Phoenix (118-110, 33 di Booker). Sconfitta anche per Washington che, dopo otto successi di fila, si arrende a San Antonio (146-143 dopo un overtime). Atlanta perde con Detroit (100-86, 12 punti di Gallinari). Zero punti di Melli (in 20′ di gioco) nella sconfitta di Dallas con Sacramento (113-106).

I risultati della notte:

ORLANDO MAGIC-LOS ANGELES LAKERS 103-114

NEW YORK KNICKS-PHOENIX SUNS 110-118

WASHINGTON WIZARDS-SAN ANTONIO SPURS 143-146 OT

MIAMI HEAT-CHICAGO BULLS 102-110

MINNESOTA TIMBERWOLVES-UTAH JAZZ 105-104

NEW ORLEANS PELICANS-L.A. CLIPPERS 120-103

DETROIT PISTONS-ATLANTA HAWKS 100-86

TORONTO RAPTORS-CLEVELAND CAVALIERS 112-96

PHILADELPHIA 76ERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 121-90

DENVER NUGGETS-MEMPHIS GRIZZLIES 120-96

SACRAMENTO KINGS-DALLAS MAVERICKS 113-106

OMNISPORT | 27-04-2021 07:21