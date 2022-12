NBA, i risultati della Vigilia di Natale

24-12-2022 09:28

Grande spettacolo nella Vigilia di Natale per l’NBA. Orlando vince ancora, che supera 133-113 San Antonio grazie ai 18 punti di Pablo Banchero. I top match di Phoenix e Brooklyn sono stati vinti da Memphis e dai Nets, che superano rispettivamente Suns (125-100) e Bucks (118-100). Nelle altre sfide, Boston vince 121-109 contro Minnesota, mentre Charlotte passa contro i Lakers 134-130. Successo anche per Toronto e Chicago, che passano a Cleveland (118-107) e a New York (118-117). Pelicans ok all’overtime 128-125 su Oklahoma city