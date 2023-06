NBA, i Suns hanno fatto la loro scelta: Vogel

Il Campione NBA 2020 con i LA Lakers ha firmato un accordo di cinque stagioni.

03-06-2023 08:07

Dopo aver archiviato una stagione fallimentare, i Suns hanno svelato il nome del nuovo head coach. Come riportato da ESPN, sarà Frank Vogel il nuovo head coach dei Suns. Il Campione NBA 2020, alla guida dei LA Lakers, ha trovato un accordo con la franchigia di Phoenix per le prossime cinque stagioni (ancora non è noto l’ingaggio).

Per Frank Vogel la ghiotta occasione di tornare a guidare una squadra potenzialmente da titolo NBA con gente come Durant e Booker nel roster. Per il coach classe 1973 si tratta della quarta franchigia NBA allenata in carriera dopo le esperienze con Indiana Pacers, Orlando Magic e, appunto, Los Angeles Lakers.