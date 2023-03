NBA, il duo Durant-Booker si abbatte su Dallas

Phoenix vince 130-126 con 73 punti dei due fuoriclasse in maglia Suns. Male Orlando e Utah.

06-03-2023 08:45

Il big match della notte NBA ha messo di fronte Dallas e Phoenix. Il successo è andato ai Suns (130-126) grazie a 73 punti complessivi del duo Durant-Booker. Dall’altra parte, non sono bastati i 34 punti di Doncic e i 30 di Irving (fino a poche settimane fa compagno di Durant ai Nets). Grazie a questo successo, Phoenix sale a 36 vittorie e 29 sconfitte.

Male, invece, Orlando e Utah. I Magic si sono arresi a Portland (122-119). Non è bastata la solita super prestazione di Banchero (26 punti). Male anche Utah che è stata battuta da OKC (129-119). Fontecchio è rimasto in campo 16′ con cinque punti totali. Grande vittoria, invece, di New York che, dopo due supplementari, ha mandato al tappeto Boston (131-129, decisivo Quickley con 38 punti totali). Sorridono anche i LA Lakers: 113-105 ai danni di Golden State. Houston, a valanga, contro San Antonio (142-110).