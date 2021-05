NBA: il Garden riapre i battenti ai tifosi

il Madison Square Garden finalmente riaprirà al pubblico, merito delle vaccinazioni che stanno procedendo ad un ritmo incessante e i casi di covid in forte in calo nello stato di New York.

Tempismo perfetto visto che il ritorno dei tifosi sugli spalti coinciderà con il ritorno dei New York Knicks ai playoff, a 8 anni dall’ultima volta. Come annunciato dagli stessi Knicks in una nota ufficiale emessa ieri, alla partita di domenica che vedrà i ragazzi di Tom Thibodeau opposti agli Atlanta Hawks, saranno ammessi 13.000 spettatori. Non ci sarà dunque il tutto esaurito, vista la capienza massima di 19.812 del MSG, ma si tratta comunque di un notevole passo avanti rispetto alle sole 2.000 persone ammesse durante la stagione.

Un vantaggio in più dunque per i Knicks che, oltre al fattore campo potranno contare sulla presenza dei propri tifosi. Tifosi che avranno voglia di far sentire tutto il proprio calore alla squadra dopo un anno passato a convivere col COVID-19 e soprattutto dopo 8 stagioni deludenti della loro squadra del cuore.

OMNISPORT | 20-05-2021 13:39