NBA, Irving convinto: "Persi 100 milioni per non essermi vaccinato"

27-09-2022 09:47

Questa sarà l’ultima stagione di Irving con la maglia dei Brooklyn Nets. Il prossimo anno dovrà cercarsi un’altra squadra. L’All Star ha voluto specificare quanto accaduto, ovvero il mancato prolungamento del contratto con i Nets.

“Ho rinunciato a quattro anni di contratto e circa 100 milioni per la mia scelta di non vaccinarmi ma quella è stata la mia decisione”, le sue chiare parole riportate da ESPN. Irving ha fatto intendere che, se si fosse vaccinato, avrebbe potuto firmare il contratto. Pronta la risposta del GM della franchigia Marks: “Non c’è stato nessun ultimatum. Non si arriva ad un ultimatum per convincere una persona a vaccinarsi. E’ stata una sua decisione personale”. Sarà una stagione interessante per i Nets con i “casi” Irving e Durant.