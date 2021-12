NBA, Ja Morant: “Quando c’è pressione mi esalto”

28-12-2021 14:02

Dopo il finale mozzafiato tra Memphis Grizzlies e Phoenix Suns, risoltosi con un game winner finale di Ja Morant.

Il leader dei Grizzlies è completamente ristabilito e, soprattutto, risulta decisivo con un secondo tempo da 21 punti sui 33 realizzati alla fine, di cui gli ultimi due in controtempo mandando a vuoto tutta la difesa dei Suns per appoggiare il sorpasso a 5 decimi dalla fine.

Proprio il playmaker ha parlato della situazione in cui si è ritrovato: “Ero in modalità ‘Ja sta per segnare’. Mi piace trovarmi in queste situazioni, dove c’è pressione. Mi piace accettare la sfida di essere l’uomo che deve risolvere le cose. Stasera ci sono riuscito. Per noi è stata una grande vittoria, contro una grande squadra. Quando ho visto che lui (Booker) aveva messo il suo canestro, il mio stato d’animo era: ‘andiamo a vincere la partita’. L’allenatore ha disegnato per me un sistema e poi mi ha detto ‘fai quello che puoi fare’. (ride) È stato un grande canestro da parte mia, ma molto merito va ai miei compagni di squadra. Se guardiamo al tabellino del match ci sono tanti ragazzi che hanno contribuito stasera e questo è importante. Sono loro che mi hanno permesso di essere nelle condizioni di farci vincere la partita. “

La prestazione di questa notte e i suoi numeri, lo candidano fortemente al prossimo All-Star Game: “Sono grato di vivere questo momento. Tutti mi supportano… C’è stato un tempo in cui non sapevo nemmeno se avrei mai potuto trovarmi in questa situazione. Non sapevo se sarei stato in Division I nella NCAA oppure in NBA. Avere questa opportunità è una benedizione. Essere riconosciuto come un All-Star sarebbe qualcosa di enorme per me. “

