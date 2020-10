NBA, James focalizzato su gara 4

Miami, grazie ad un Buttler eroico, ha riaperto la serie delle Finals NBA (ora sul 2-1 per i LA Lakers). James, dopo la sconfitta in gara 3, si è immediatamente concentrato sul prossimo match: “Fino a quando c’è un lavoro da fare, rimango fissato su quello. Sono focalizzato su quanto va fatto”, le sue parole riportate da ESPN.

Gara 4, in programma nella notte di oggi, sarà fondamentale per capire se davvero gli Heat hanno le carte in regola per provare a fermare la corsa di James e dei suoi LA Lakers verso il titolo. Coach Spoelstra potrebbe riavere a disposizione Adebayo (infortunio in gara 2).

OMNISPORT | 06-10-2020 07:51