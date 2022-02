NBA, James Harden va ai Philadelphia 76ers

10-02-2022 19:48

James Harden, stella dei Brooklyn Nets, lascia la squadra dopo poco più di un anno di permanenza. Il suo destino sarà ai Philadelphia 76ers, che hanno trovato da poco un accordo con Brooklyn A fare il percorso inverso, dalla Pennsylvania a New York, saranno Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e due future scelte al primo giro. Lo scambio si completa con Paul Millsap, il lungo veterano che raggiunge i 76ers

L’ex stella di Thunder e Rockets aveva anche saltato le ultime quattro partite ufficialmente causa infortunio, ma era ormai chiara la sua voglia di lasciare i Nets. Finisce poi in modo lieto anche la storia di Ben Simmons, che non ha mai giocato questa stagione a causa di problemi emersi dopo i playoff 2021.

Come riportato da varie fonti, ESPN e The Athletic in primis, la volontà del Barba era quella di lasciare i Nets dopo aver fatto di tutto per arrivarci poco più di un anno fa da Houston, e ha raggiunto la franchigia gestita da Daryl Morey, quello che era il suo presidente operativo già agli Houston Rockets.

Il coinvolgimento dell’australiano in una trade per Harden era già stato pensato a gennaio, e lascia Philadelphia dopo cinque stagioni e 275 gare disputate. Ora in Pennsylvania si sogna la coppia monstre con Joel Embiid.

