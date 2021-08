NBA: JJ Redick ancora senza squadra

JJ Redick ha giocato per Orlando Magic, LA Clippers, Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks, Pelicans e Mavs disputando una finale NBA nel 2009 con i Magic, ma al momento, si trova senza squadra.

Redick, 37 anni, è ancora free agent e a ormai 19 giorni dall’apertura della free agency non ha ricevuto offerte che lo abbiano convinto. Nell’ultimo episodio del suo podcast The Old Man And The Three, JJ Redick ha confermato di fatto che inizierà la stagione 2021\22 senza squadra, e che valuterà eventuali offerte solo in seguito.

“Credo di poter dire che quest’anno non sarò ad alcun training camp, non accadrà. Credo che firmerò con qualche squadra più avanti a un certo punto in stagione, magari per provare a finire l’anno e vincere un titolo. Questo è il piano“.

Nello scorso campionato, JJ Redick ha giocato sole 13 partite a 11.5 minuti di media, con il 40% al tiro da tre punti, con i Dallas Mavericks, dopo il trasferimento in Texas via trade alla deadline del mercato del 25 marzo. Un infortunio al piede gli aveva impedito di dare il suo contributo ai playoffs, terminati per i Mavs con una eliminazione al primo turno, contro gli LA Clippers e dopo aver sprecato un vantaggio di 2-0.

