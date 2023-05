NBA, Jokic e la rivincita con i LA Lakers: "Non mi ricordo"

Le due franchigie si sono già affrontate nelle finali di conference del 2020.

16-05-2023 08:04

Tutto apparecchiato per la finale di conference, ad Ovest, tra Denver e LA Lakers. Una sorta di rivincita, per i Nuggets, della sfida del 2020, vinta dai gialloviola nella bolla di Orlando.

Jokic, chiamato a rispondere su cosa abbia imparato dall’eliminazione patita tre anni fa ad opera di James e compagni, è stato lapidario: “Ad essere onesti, niente. Non me la ricordo”, le sue parole riportate da ESPN. Il due volte MVP, fantastico protagonista in questa post season, ha parlato così dei prossimi rivali: “Non abbiamo mai giocato contro questa squadra (cambiata profondamente durante la stagione, ndr). Quindi si tratta di una sfida nuova. Sarà, probabilmente, tutto nuovo e tutto diverso. Loro stanno giocando alla grande in questi play-off”.