NBA: Jokic nella storia, Banchero da applausi

19-12-2022 08:05

Ben sette le gare di regular season NBA disputate nella notte. Altra grande prova di Banchero. L’italo-americano mette a segno 31 punti nella vittoria di Orlando ai danni di Boston (95-92 il finale). Sorridono anche i Los Angeles Lakers che vincono la sfida con Washington: 119-117 il finale con 33 punti di James.

Nella storia Jokic che firma una tripla doppia leggendaria: 40 punti, 27 rimbalzi e 10 assist (non accadeva dai tempi di Chamberlain). Grazie al suo mostruoso contributo, Denver ha regolato Charlotte (119-115). Durant segna 43 punti e Brooklyn ha la meglio nella gara con Detroit (124-121). Bene Golden State (senza l’infortunato Curry): 126-110 ai danni di Toronto (43 punti di Poole). Vince, in volata, anche New York che si sbarazza di Indiana (109-106 il finale, 30 punti di Brunson). Infine, tutto facile per Minnesota: 150-126 su Chicago.