NBA: Kareem Abdul-Jabbar dice la sua sulla questione GOAT

Da Wilt Chamberlain a LeBron James, passando per Michael Jordan, nessuna generazione è rimasta orfana di un’icona di grandezza: negli ultimi 75 anni, l’NBA ha messo in mostra molti giocatori straordinari.

Oggi infatti, il dibattito sul GOAT, è uno dei più coinvolgenti quando si parla di basket ed è sicuramente divertente ascoltare i diversi punti di vista e argomentazioni a riguardo.

Ma per quanto sia coinvolgente e divertente è impossibile dirimere la questione su chi sia stato il giocatore più forte di sempre. Almeno, secondo Kareem Abdul-Jabbar che in una recente videochat con Marc Stein ha spiegato le sue motivazioni:

“Le discussioni sul GOAT sono divertenti, è come discutere su chi sia più veloce tra Superman e Flash. Io penso però che non si possa rispondere a questa domanda perché i giocatori del passato erano allenati in maniera diversa e giocavano con regole diverse. Inoltre dobbiamo chiederci a cosa vogliamo dare più peso per giudicare il più forte, cosa conta di più? Canestri, difesa, assist? Una somma di tutto? Le statistiche non sempre dicono la verità sul più forte quindi propongo una cosa: perché non iniziamo a parlare di O’GOAT (One of the Greatest of All Time)?”

OMNISPORT | 15-09-2021 14:20