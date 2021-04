NBA, Kyrie Irving: "Primo posto? Me lo aspettavo"

Le cose si mettono bene in casa dei Brooklyn Nets.

Con la vittoria contro i Boston Celtics è arrivato il primo posto della Eastern Conference. Tra i protagonisti di questo momento d’oro anche Kyrie Irving che però, nel match di questa notte non ha brillato.

Oggi abbiamo giocato con il giusto atteggiamento, ma non sono e non sarò mai contento dopo una serata dove ho segnato 4 tiri su 19. Alla fine l’importante era la vittoria: nonostante le mie difficoltà al tiro, mi sono concentrato sui dettagli per aiutare la squadra, trascinando i compagni o farmi trovare nel posto giusto poco importa, l’importante era vincere.