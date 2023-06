Il giocatore ha perso il trofeo delle MVP Finals NBA 2023

15-06-2023 10:59

Nikola Jokic, ormai si è capito non è il classico giocatore dell’NBA.

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria che il serbo ne ha combinata una: ha preso il trofeo delle MVP Finals NBA 2023. A dirlo, lui stesso, in un’intervista concessa a ESPN.

“Io penso di poter migliorare ancora, ma ovviamente questo vuol dire sacrificarsi. E la pallacanestro non è la cosa più importante della mia vita, è solo un qualcosa che mi viene bene fare. Il trofeo MVP? Non so più dov’è. L’ho lasciato nella stanza del nostro magazziniere ma non era più lì. Spero che prima o poi arrivi a casa mia, però”.