NBA, LA Lakers e Miami vedono le finali di conference

Cadono nuovamente Golden State e New York. Entrambe le serie sono ora sul 3-1.

09-05-2023 08:06

Proseguono le grandi emozioni nei play-off NBA. Davanti al proprio pubblico, i LA Lakers non falliscono la possibilità di salire sul 3-1 nella serie contro Golden State. Gara molto combattuta, decisa nell’ultimo periodo da uno strappo dai gialloviola (27 a 17 il parziale). Ancora una volta, la differenza la fanno James (27 punti) e Davis (23 punti e 15 rimbalzi). Curry, in casa Warriors, ne mette 31 di punti ma non bastano.

Non sbaglia un colpo neppure Miami. Trascinati dal suo uomo simbolo Butler (27 punti), gli Heat spazzano via New York anche in gara 4 (109-101) e volano sul 3-1 nella serie, quindi ad una sola partita dalle finali di conference ad Est.