Nba, Lakers: Lebron James cambia numero

Ancora una volta, Lebron James cambierà il numero di maglia. Un film già visto, come quando il “King” è sbarcato in Florida per giocare con i Miami Heat. Nel 2010 ha dovuto rinunciare al 23 per Michael Jordan (nonostante MJ non abbia mai giocato nei Miami, un unicum nella storia NBA) e indossare il numero 6. Un numero che comunque gli ha portato bene, considerando i due anelli vinti con Wade e compagni e gli innumerevoli premi individuali portati a casa.

Anche il prossimo anno, Lebron James tornerà a indossare il numero 6 con la casacca dei Los Angeles Lakers. Una scelta di marketing per l’ultimo Mvp delle finals: il leader dei gialloviola infatti apparirà sul grande schermo dal prossimo 16 luglio al cinema(il 23 settembre in Italia) – protagonista di “Space Jam: A New Legacy” – indossando proprio quel numero.

Chissà se dopo questa stagione deludente, il cambio di maglia porterà nuovamente fortuna a Lebron James e questa volta ai Lakers, anche se il primo anno col numero 6 non è stato certo indimenticabile in Florida.

OMNISPORT | 09-06-2021 21:07