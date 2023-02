NBA, Lakers vincenti anche con un James normale

Bel successo ai danni di Golden State (124-111). Brilla Dallas nel segno del duo Doncic-Irving.

24-02-2023 09:08

Tantissime le gare di regular season NBA disputate nella notte. Nonostante un James in modalità normale (13 punti, 5/20 al tiro), i Los Angeles Lakers si sbarazzano di Golden State (124-111). Il record dei gialloviola continua a migliorare (28-32).

Bene anche Dallas che, con 51 punti complessivi del duo Doncic-Irving, si impone facilmente su San Antonio (142-116 il finale). Un grande Embiid (27 punti e 19 rimbalzi) trascina Philadelphia alla vittoria nella sfida con Memphis (110-105). Dopo un overtime, Utah ha la meglio nel match con OKC (120-119). Fontecchio gioca ben 14′ ma segna solo due punti, tradito dalle percentuali dal campo (1/8). Sono, invece, 11 i punti di Banchero nella vittoria di Orlando, in volata, su Detroit (108-106). Vittorie anche per Boston (142-138 dopo un overtime, 31 punti di Tatum), Denver e Toronto, rispettivamente con Indiana, Cleveland (115-109) e New Orleans (115-100)