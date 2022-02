NBA, LaMelo Ball: “Non me ne sono neanche accorto del career-high”

03-02-2022 12:58

Nonostante l’ottima prestazione di LaMelo Ball al TD Garden i Charlotte Hornets sono stati infatti sconfitti dai padroni di casa dei Boston Celtics, per 113 a 107.

LaMelo ha chiuso con 38 punti messi a referto, il suo massimo dall’arrivo in NBA, conditi da 6 rimbalzi e 9 assist. Per LaMelo Ball è la seconda occasione in cui conclude una partita con almeno 35 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Solo LeBron James, Kevin Durant, Luka Doncic e Zion Williamson hanno fatto di meglio prima di compiere 21 anni. Ecco le dichiarazioni di LaMelo Ball nel dopo partita:

“Abbiamo recuperato molto svantaggio ma non siamo riusciti a chiuderla. Non sapevo neanche di aver segnato il mio career-high. Per me conta solo scendere in campo e giocare. Dobbiamo cercare di spremere al meglio tutti i possessi che abbiamo. Mi sento come se negli ultimi due quarti [i Celtics] abbiamo contestato molto bene i nostri tiri. Sono molto atletici e coprono bene il campo. La sensazione è che ogni partita ci aiuti a crescere. Guarderemo i filmati e miglioreremo.”

