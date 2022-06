NBA, le Finals partono col botto: gara 1 ai Celtics

03-06-2022 08:12

Le Finals NBA partono con il botto. A San Francisco, teatro del primo atto della serie, Boston riesce ad imporsi 120-108 ai danni di Golden State, grazie ad un ultimo periodo straordinario (40 a 16 il parziale a favore dei Celtics).

I Warriors arrivano a +12 all’inizio dell’ultimo quarto ma non riescono a chiudere la pratica, subendo la rimonta di Horford (26 punti alla sua prima apparizione alle Finals NBA) e compagni (male Tatum, autore di soli 12 punti con un orrido 3/17 dal campo). Dall’altra parte non basta un Curry da 34 punti (sei triple nel primo quarto, record NBA). Gara 2 è in programma ancora a San Francisco nella notte tra domenica e lunedì.