NBA, LeBron James inarrestabile, i Lakers ringraziano

27-11-2022 07:30

Quattro le gare di regular season NBA disputate nella notte. Grazie ad un LeBron James scintillante (39 punti e 11 rimbalzi), i Los Angeles Lakers si sono imposti su San Antonio (143-138), conquistando la quinta vittoria nelle ultime sei gare. Da notare che, tra le fila gialloviola, mancava Davis.

Vittoria in volata per Phoenix che si impone su Utah 113-112). Oltre a Booker (27 punti ma con 27 tiri), brilla Ayton: 29 punti e 21 rimbalzi. In casa Jazz, Fontecchio resta in panchina per tutti i 48′ di gioco. Bel successo di Toronto che ha la meglio nella sfida con Dallas (105-100). In casa Raptors, 26 punti di Van Vleet, Doncic si ferma a 24 punti. Infine, OKC si arrende a Houston: 118-105 il finale. Ottima prova di Green che mette a referto 28 punti.