NBA, LeBron litiga con Stephen A. Smith per il figlio Bronny: il video è virale. Il giornalista non fa dietrofront: “Poteva chiamarmi”

I Lakers volano con l’11esima vittoria di fila ottenuta contro I Knicks ma alla fine del match a far scalpore è il comportamento di James che decide di affrontare a muso duro il numero 1 di ESPN

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

LeBron James solo un paio di giorni fa ha raggiunto l’ennesimo incredibile traguardo della sua carriera con i 50.000 punti realizzati tra playoff e regolar season. Per una volta sveste però i panni del fenomeno e veste quelli del papà arrabbiato con un duro confronto verso il giornalista Stephen A. Smith che ha fatto il giro dei social.

LeBron arrabbiato: c’entra Bronny

I Los Angeles Lakers volano, dopo l’arrivo di Luka Doncic la franchigia della California ha cambiato passo e contro i Knicks (al supplementare) è arrivata l’11esima vittoria consecutiva. Ma invece di festeggiare con i compagni di squadra LeBron James si è diretto subito verso bordocampo per dire qualche parola diretta e forse neanche gentile nei confronti del giornalista Stephen A. Smith, voce principale di ESPN. Non gli sono andati giù i commenti sul figlio Bronny, una scena che viene ripresa da alcuni spettatori sugli spalti e che in poco tempo diventa virale sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La replica di Stephen A.

Quello di Stephen A. Smith è un nome forse poco noto dal pubblico lontano dagli Stati Uniti ma il giornalista e di fatto “numero 1” di Espn, nel corso del tempo è diventato una figura di spicco nel mondo dello sport a stelle e strisce. La sua trasmissione “First Take” è una delle più seguite e le sue opinioni spesso molto forti sono fonte di discussione.

E nel corso del programma il giornalista non si può esimere dal commentare: “Non definirei quella che c’è stata tra di noi una conversazione ma un confronto diretto. Quando mi sono svegliato ho scoperto che era diventato virale e allora è inevitabile affrontare l’argomento. Non posso essere arrabbiato con lui, visto che si è posto come padre e come uomo di famiglia. Ha sentito, o crede di aver sentito dei miei commenti su suo figlio e ha deciso di affrontarmi. Mi limito a dire che il suo manager ha il mio numero di telefono e che lui avrebbe avuto modo di contattarmi. Ma non è stato così. Ha preferito affrontarmi a bordo campo, davanti a tutti”.

Anche Love contro il giornalista

La NBA, anche in virtù della trade che ha portato Luka Doncic a Los Angeles, sta vivendo un momento davvero magico. Gli ascolti, in crisi all’inizio della stagione, sono tornati a salire. Ma nelle ultime settimane sembra esserci grande nervosismo, LeBron James era tornato ad alzare la voce contro il mondo dei media spesso troppo critico nei confronti degli atleti, al punto che sembra che nessuno voglia diventare il “volto della lega”.

La figura di Stephen A. Smith, poi, è una figura molto controversa. Il suo status nel mondo dei media è quasi intoccabile con uno stipendio che viene stimato intorno ai 20 milioni di dollari all’anno. Ma non per questo tutti i giocatori lo stimano e dopo le sue parole sul caso LeBron, è arrivato un commento ironico e molto critico di Kevin Love, grande amico del fenomeno di Akron. Un caso tutt’altro che chiuso però e che potrebbe avere nuovi capitoli nei prossimi giorni.