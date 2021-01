Grazie ai 35 punti segnati contro i Bulls (130-127 per i Clippers), Leonard ha superato quota 10.000 punti in carriera NBA. Un traguardo prestigioso per il due volte Campione NBA (con Spurs e Raptors).

Un traguardo che Leonard ha decisamente minimizzato: “E’ un altro step ma, a dire il vero, non è che mi interessi molto. Forse quando smetterò, mi siederò e darò un occhio anche ai numeri”, le sue parole riportate da ESPN.

OMNISPORT | 11-01-2021 09:47