Nba, l'esultanza di Giannis irrita Howard: "Avrei voluto fargli una Stunner, ci rivedremo presto"

Al termine del match vinto dai Bucks contro i 76ers, il due volte MVP Giannis Antetokounmpo si è seduto sul parquet dopo la sirena, guardando attorno il Wells Fargo Center e sorridendo in camera. Un gesto spiegato così dal greco nel post partita: “Mi stavo solo divertendo un poco, anche io posso farlo, no? Nel primo tempo c’era stato poco di cui divertirsi, così mi sono detto: non importa se la partita sta andando male, tu devi tornare a divertirti in campo, non dimenticarlo. Magari avrò esagerato un poco ma non mi sento di dover spiegazioni. E’ stata la cosa di un momento“.

Una provocazione? C’è chi lo ha pensato e Dwight Howard non l’ha presa troppo bene: “Volevo andare lì e fargli una stunner alla Stone Cold Steve Austin. Ma avevo già un fallo tecnico. Con loro (i Bucks, ndr) ci rivedremo presto. oggi gli abbiamo permesso di ritornare in partita. Giannis? Ha giocato una super partita, è l’MVP e ha segnato tutti i tiri importanti. Non dirò niente di più. Ci rivedremo presto, comunque“.

OMNISPORT | 18-03-2021 17:36