NBA, Lillard fa chiarezza sul suo futuro

Damian Lillard in questi giorni ha deciso di fare chiarezza sul suo futuro. Negli ultimi mesi si è infatti parlato a lungo del possibile addio ai Portland Trail Blaszers.

Si era così parlato anche del possibile arrivo ai Lakers. Lo stesso Lillard ha però smentito le voci in un’intervista rilasciata a Complex News.

“I Lakers hanno appena preso Russell Westbrook e noi due giochiamo nella stessa posizione, perciò non giocherò per i Lakers.”

E poi:

“Dopo aver perso con Denver ero frustrato, quindi ho cercato di dare una scossa. Ho sempre detto di voler giocare e vincere a Portland, e lo penso ancora. Ma se vogliamo superare il primo turno dobbiamo migliorare. Non l’ho detto come minaccia, solo per ribadire quanto sono coinvolto in questa squadra. Se finirà che dovrò andarmene, sarà per vincere. Ma non ho preso quella decisione. La mia posizione è che vorrei vincere un titolo a Portland.”

OMNISPORT | 31-08-2021 12:11