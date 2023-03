NBA, Los Angeles Clippers in ansia: infortunio per George

L’All Star si fa male al ginocchio nella sfida contro OKC.

22-03-2023 11:22

George, stella dei LA Clippers, è stato costretto ad uscire dal campo per un brutto infortunio. E’ accaduto nella notte, nella sfida tra i suoi LA Clippers e OKC (gara vinta dai Thunder 101-100). George si è infortunato in uno scontro di gioco con Dort. Rimasto a terra per diversi minuti, non è più rientrato.

Si teme un problema importante al ginocchio. “Al momento non si sa ancora nulla di definitivo. Non sapevo cosa fosse successo fino a quando un mio assistente non mi ha fatto vedere quello che è accaduto”, il racconto di Lue, coach dei LA Clippers. A poche settimane dall’inizio della post season, perdere uno come George sarebbe devastante per i LA Clippers che, nelle ultime annate, hanno spesso fatto i conti con infortuni gravi delle proprie superstars.