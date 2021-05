NBA, l'ultimo record di Carmelo Anthony

L’eterno Carmelo Anthony è il caso di dirlo dice ancora la sua in NBA. A 36 anni l’ex deiKnicks è entrato nella notte nella top 10 degli scorer All-Time della NBA. All’ala dei Portland Trail Blazers bastavano solo 10 punti per superare Elvin Hayes, e Melo ne ha segnati 14 appena chiamato in causa dalla panchina.

I suoi punti nono sono bastati però alla formazione che è andata k.o con gli Hawks per 114-123 con un Danilo Gallinari da 28 punti.

Carmelo Anthony, intanto si è già messo alle spalle giocatori come Tim Duncan, Dominique Wilkins, Oscar Robertson e Hakeem Olajuwon.

Al termine del match ha detto: “Non mi sembra vero perché sto ancora giocando. Non voglio minimizzare ma sono davvero entusiasta. Sono veramente grato di essere stato in grado di raggiungere un traguardo del genere al mio diciottesimo anno da professionista. Penso che questo debba essere sottolineato dalle persone. Gioco da 20 anni e mi sto ancora godendo il gioco, amando questo gioco, approcciando il gioco sempre alla stessa maniera. E sono ancora qui. Ho detto ai miei compagni di squadra che questa è la mia perseveranza. Per questo sono arrivato a questo traguardo nella mia carriera”.

