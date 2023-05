NBA, Miami vince gara 7 a Boston e conquista le Finals

Trascinati da Butler, gli Heat sbancano il TD Garden (103-84) e chiudono 4-3.

30-05-2023 08:09

Mai nessuna franchigia NBA ha rimontato uno 0-3 nei play-off. Ci ha provato Boston ma, nella fatidica gara 7 al TD Garden, davanti ai propri tifosi, si è arresa a Miami. Gli Heat si sono imposti 103-84, conquistando così il pass per le NBA Finals dove se la vedranno con i Nuggets del due volte MVP Jokic.

Grande prova di forza degli Heat, trascinati dal solito, fantastico, Butler, autore di 28 punti finali e, giustamente, premiato come MVP della serie. Boston recrimina per la distorsione alla caviglia occorsa a Tatum nella prima azione della partita. L’All Star biancoverde ha stretto i denti ma non è stato il vero Tatum (14 punti). “Non abbiamo avuto niente di facile in questa stagione, perciò ci prenderemo le Finals nella maniera più difficile”, le parole di Spoelstra, coach di Miami, nel post gara.