NBA: Milwaukee brilla, Atlanta si spegne

Ben 11 le gare di regular season NBA disputate nella notte. Milwaukee batte Boston (121-119) e conquista l’ottava vittoria di fila. Atlanta si arrende a Sacramento (110-108, 12 punti per Gallinari).

Brooklyn, senza stelle, non può nulla contro Utah (118-88, 27 punti di Mitchell). Torna al successo Toronto: 135-111 (forti emozioni per il saluto di Lowry, ormai al capolinea della sua avventura in terra canadese).

I risultati della notte:

TORONTO RAPTORS-DENVER NUGGETS 135-111

MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS 121-119

ORLANDO MAGIC-PHOENIX SUNS 112-111

SAN ANTONIO SPURS-L.A. CLIPPERS 101-134

UTAH JAZZ-BROOKLYN NETS 118-88

OKLAHOMA CITY THUNDER-MEMPHIS GRIZZLIES 107-116

INDIANA PACERS-DETROIT PISTONS 116-111

HOUSTON ROCKETS-CHARLOTTE HORNETS 97-122

CHICAGO BULLS-CLEVELAND CAVALIERS 94-103

SACRAMENTO KINGS-ATLANTA HAWKS 110-108

MINNESOTA TIMBERWOLVES-DALLAS MAVERICKS 108-128

OMNISPORT | 25-03-2021 07:16