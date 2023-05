NBA: miracolo di White, Boston si regala gara 7

Incredibile vittoria dei Celtics (104-103). La serie è ora in perfetta parità (3-3).

28-05-2023 08:12

Incredibile epilogo di gara 6. I secondi finali sono già nella storia dell’NBA. Butler (24 punti totali), con 3/3 ai liberi, porta i padroni di casa avanti 103-102. Smart ha la palla della vittoria ma il suo tiro non è preciso. Per sua fortuna, a rimbalzo, c’è White che tocca quel tanto che basta per segnare il canestro della vittoria a un centesimo alla fine del match.

Boston riesce, così, a vincere la terza gara di fila e a portare la serie sul 3-3. Ora tutto si deciderà in una gara 7 che promette scintille. Mai nessuna franchigia NBA è mai riuscita a recuperare da uno 0-3 nei play-off. Potrebbe riuscirci proprio Boston. Miami ha sprecato ben tre match point consecutivi e ora dovrà conquistare le NBA Finals al TD Garden.