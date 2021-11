NBA, Monty Williams: “Questi Suns hanno la mentalità vincente”

18-11-2021 11:38

Decimo successo stagionale per Phoenix che tra le mura amiche del Footprint Center, sconfigge Dallas per 105 a 98.

Trascinatori della serata Devin Booker con i suoi 24 punti, Deandre Ayton e la sua doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi, mentre Chris Paul si prende il trono del miglior assistman della partita, con ben 14 passaggi vincenti a referto. Non può che essere soddisfatto Montgomery “Monty” Williams che pur non avendo visto molto bene i suoi al tiro, ha sottolineato come sono comunque saliti in cattedra per accaparrarsi in tutti modi la vittoria, dimostrando di avere una forte mentalità vincente.

“Non abbiamo tirato tanto questa sera, ma siamo riusciti comunque a imporci: quando si sono imposti, i ragazzi hanno tirato fuori il meglio, mettendo tiri importanti e segnando punti pesanti. Abbiamo una grande mentalità vincente, una mentalità che del ‘Let it fly’, così possiamo fare grandi cose”

Anche l’MVP, Devin Booker nel post gara, non ha nascosto la sua soddisfazione per la vittoria e tesse le lodi al suo allenatore Monty Williams:

“Mi è piaciuto come abbiamo vinto: non abbiamo espresso il nostro modo di giocare, ma ne abbiamo trovato un altro. Questa è la chiave del basket, trovare altre possibilità: questo è possibile solo quando hai dei compagni intelligenti e preparati e un allenatore che sa come guidarti”

OMNISPORT