NBA: Murray da applausi, Denver ad un passo dalle Finals

LA Lakers battuti anche in gara 3 (119-108) e ora sotto 0-3 nella serie.

21-05-2023 08:08

Denver è ad un passo dalle prime, storiche, Finals NBA. Avanti 2-0 nella serie, i Nuggets sono riusciti ad imporsi anche nel terzo atto della serie, in casa dei LA Lakers. La sfida si è risolta con il punteggio finale di 119-108 in favore di Denver.

Straordinaria prova di Murray, autore di 37 punti (30 nel solo primo tempo). Non ha scherzato neanche Jokic che ha chiuso con 24 punti, di cui 15 nel decisivo quarto periodo. In casa gialloviola non sono bastati i 28 punti di Davis e i 23 punti, con anche 12 assist, di James. LBJ, nel post match, ha caricato comunque i compagni in vista di gara 4: “Adesso è una serie di una partita alla volta”, le sue parole riportate da ESPN.