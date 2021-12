NBA nella morsa del Covid: altre partite rinviate, la Lega trema

19-12-2021 19:25

In NBA qualcosa non sta funzionando, e lo dimostra il gran numero di partite che ultimamente stanno venendo rinviate. Già in una settimana i Chicago Bulls si sono visti rinviare ben due partite, ora invece altre due partite sono state rinviate nella notte. Stiamo parlando di Hawks-Cavaliers e Nets-Nuggets. Brooklyn che non giocherà neanche martedì conto Washington a causa dell’elevatissimo numero di contagi che sta colpendo il gruppo squadra.

Sono almeno 60 i giocatori attualmente in quarantena, oltre 80 quelli colpiti dal Covid dal 1 dicembre. Una situazione estrema per una Lega che gioca ogni due giorni, costringendo le franchigie a rotazioni ridottissime, costrette a pescare tra giovani della G-League e veterani ora free-agent. Una situazione al momento insostenibile.

Parlando nello specifico delle partite sopra citate, Cleveland non ha a disposizione almeno otto giocatori tra i quali Jarrett Allen e Evan Mobley. Anche Atlanta poi ha dovuto fare i conti con l’assenza dell’All Star Trae Young. Chi sta peggio in questo momento sono forse i Nets, con 10 giocatori in quarantena tra i quali anche Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving.

A fortissimo rischio anche la partita tra i Sixers e New Orleans. Philadelphia infatti deve rinunciare a molti infortunati e deve fare i conti con le positività di due stelle come Andre Drummond e Shake Milton. Con l’evento principale di G-League organizzato a Las Vegas a complicare ulteriormente le cose, diventa molto probabile il rinvio di questa partita oltre alle altre due.

