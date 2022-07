NBA, nessun obbligo vaccinale per la prossima stagione

27-07-2022 11:23

Non ci sarà più l’obbligo vaccinale in NBA per la prossima stagione.

La lega, comunque, inviterà tutti a rimanere aggiornati con i vaccini e a fare eventuali richiami. Ci saranno comunque test per i giocatori non vaccinati. La scorsa stagione non c’era un vero e proprio obbligo ma il vaccino era richiesto allo staff delle squadre che lavoravano durante i match, nel raggio di 15 metri dai giocatori e dagli arbitri.

In ogni Stato, inoltre, visto che vi sono regole diverse, dovranno comunque essere rispettati eventuali obblighi. Ad esempio in Canada, e quindi la cosa riguarda i Raptors, i non vaccinati devono rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni.