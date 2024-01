NBA, Netflix lancia una nuova serie documentario: LeBron, Butler, Tatum, Edwards e Sabonis i protagonisti

Il colosso del mondo dello streaming, Netflix, si prepara ad atterrare nel mondo della NBA con una serie documentario che avrà lo scopo di raccontare il dietro le quinte di cinque superstar

10-01-2024

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il futuro dello sport è in streaming. Un’affermazione che fino a qualche tempo fa sembrava pura utopia e che invece anno dopo anno diventa sempre più la realtà. Ma il mondo dello streaming non si limita solo alla trasmissione dei grandi eventi in diretta, l’ultima frontiera è infatti quella che riguarda i documentari. E ora Netflix si lancia nel mondo della NBA per raccontarne i dietro le quinte.

NBA: Netflix prepara una nuova serie documentario

L’ultima novità nel mondo dello streaming riguarda Netflix, il colosso del mondo dei contenuti on demand starebbe infatti preparando una nuova serie documentario che racconterà i dietro le quinte del mondo del basket americano. Ed ovviamente tra i protagonisti di questa serie non poteva mancare LeBron James; a 39 anni compiuti “l’Alieno” continua ad essere la superstar per eccellenza dello sport a stelle e strisce.

Edwards, Butler, Tatum e Sabonis gli altri protagonisti

Dalle prime indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti, la serie documentario che Netflix sta preparando avrebbe come protagonisti anche Anthony Edwards dei Minnesota Timberwolves, Jimmy Butler dei Miami Heat, Jason Tatum dei Boston Celtics e Domantas Sabonis dei Sacramento Kings. Grande curiosità ci potrebbe essere proprio per Jimmy “Buckets”, con l’ala degli Heat che è sempre stato un personaggio molto controcorrente in NBA.

Quaterback: la serie Netflix che ha fatto scalpore

L’idea di Netflix di provare a rivelare i retroscena nella vita e nella stagione delle star della NBA arriva a distanza di qualche mese dalla messa in onda del documentario “Quaterback”, una serie incentrata sulla stagione 2022/2023 della NFL e che ha avuto come protagonisti Patrick Mahomes (che concluderà la sua stagione con la vittoria del Super Bowl), Kirk Cousins e Marcus Mariota. Il successo riscontrato negli Stati Uniti dalla serie avrebbe spinto Netflix a provare a replicare lo stesso format anche nel mondo della NBA.