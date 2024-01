Basket NBA, la stagione di Ja Morant (e dei Grizzlies) è già finita. Indiana trema per Haliburton

La stella dei Memphis Grizzlies si ferma dopo sole 9 gare giocate (a 25 punti di media): aveva scontato 25 gare di squalifica, tornerà a ottobre 2024. Indiana aspetta il responso medico dopo che Haliburton ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra

Più dannata di così la stagione di Ja Morant non avrebbe potuto essere. Un’annata durata appena 9 partite: non ce ne saranno altre da qui ad aprile, quando la regular season avrebbe chiuso i battenti, mentre Memphis magari avrebbe pure potuto continuare la sua corsa. Sarà difficile pensare che sia così adesso che Morant dovrà restare a guardare giocare i compagni: quella che sembrava essere una semplice sublussazione alla spalla destra s’è poi rivelata essere qualcosa di molto più serio, col giocatore di Grizzlies che si è procurato una lacerazione del labbro glenoideo superiore, che necessiterà un intervento chirurgico per la completa guarigione.

Un’annata maledetta: dalla squalifica al nuovo stop

Memphis in stagione ha raccolto appena 13 vittorie su 36 gare disputate. Ma nelle 9 in cui ha avuto Morant il bilancio è stato di tutt’altra pasta, con 6 vittorie e tre sole sconfitte. Questo dato è significativo e spiega meglio di ogni altro quanto l’assenza della sua stella possa aver inciso (e certamente inciderà) sulle fortune della squadra nel proseguo dell’annata. Che per Morant era cominciata soltanto a ridosso delle festività natalizie, complici le 25 partite di squalifica che l’NBA gli aveva comminato dopo i video che lo ritraevano con alcune armi in mano, episodi che avevano generato tanta indignazione in un ambiente che da decenni si batte per promuovere e favorire comportamenti corretti, soprattutto riguardo alla detenzione di armi (sono lontani gli anni in cui alcuni giocatori le portavano addirittura in spogliatoio).

L’infortunio occorso a Morant in allenamento è una mannaia che s’abbatte da un lato sui Grizzlies, dall’altro sul giocatore stesso, che era tornato in campo mostrando numeri d’alta scuola e tenendo medie assai elevate, con 25.1 punti, 8.1 assist e 5.6 rimbalzi a partita. Ritrovata la forma migliore, Ja s’è dovuto nuovamente accomodare in infermeria e adesso dovrà necessariamente attendere 9 mesi prima di tornare a fare magie su un parquet.

Pacers col fiato sospeso: la coscia di Haliburton ha fatto crac

L’inizio di 2024 non è stato invero molto tenero quanto a infortuni e problemi fisici. Indiana ad esempio tiene il fiato sospeso aspettando lumi sulle condizioni di Tyrese Haliburton, che nella partita vinta contro i Celtics ha rimediato un problema muscolare piuttosto serio alla coscia sinistra, tale da costringerlo a uscire in braccio a un paio di compagni.

L’entità dell’infortunio non è stata ancora resa nota, ma la sensazione è che non si sia trattato di qualcosa di poco conto, cioè guaribile in una o due settimane al massimo. Così fosse, i Pacers perderebbero molto del loro credito guadagnato in una prima parte di stagione fatta di 21 vittorie e 15 sconfitte, pienamente attaccata al carrozzone che a Est naviga attualmente al quarto posto (assieme a Magic, Heat, Knick e Cavaliers, tutte con lo stesso record).

Haliburton guida la classifica stagionale della lega in fatto di assist (12.5) e sin qui ha realizzato 22.6 punti di media a partita, con una percentuale dal campo appena inferiore al 50%. E soprattutto è in corsa per ottenere un posto da titolare in uno dei due quintetti dell’All Star Game, anche se adesso la sua presenza appare fortemente a rischio.

Detroit, di male in peggio: anche Cunningham va ko

Un altro che ha cominciato male l’anno nuovo è Cade Cunningham, alle prese con un problema al ginocchio sinistro. In questo caso la natura traumatica sembra aver scongiurato il pericolo di uno stop prolungato: la distorsione rimediata contro Denver non sembra tanto grave da precluderne l’utilizzo per un tempo lungo. Chiaro però che la prudenza non è mai troppa quando si parla di Cunningham, che nella scorsa stagione (da rookie) fu costretto a chiudere anzitempo le ostilità dopo un solo mese di regular season per un problema alla tibia sinistra, che richiese anche un intervento chirurgico. Detroit quest’anno è partita malissimo, inanellando persino 28 sconfitte di fila, ma senza Cunningham perde l’unico realizzatore affidabile.