NBA: New Orleans e Phoenix rimonte super

20-10-2022 12:05

Si sono giocate dodici partite questa notte nel campionato NBA.

Belle rimonte per Phoenix e New Orleans. I Suns hanno conquistato la prima, preziosa vittoria (107-105) contro i Dallas Mavericks, dopo avere rimontato 22 punti nel terzo quarto spinti da Damion Lee, autore del canestro della vittoria negli ultimi secondi. A nulla sono valsi per Dallas i 35 punti di Luka Doncic.

A Brooklyn invece, Zion Williamson, assente dai campi da più di una stagione per infortunio, con 25 punti, ha trascinato il team della Luisiana al successo (130-108) sui Nets. Molto buono il debutto di Paolo Banchero, anche se Orlando è stato ugualmente sconfitto a Detroit; Simone Fontecchio è invece rimasto in campo solo per 1′ nella sorprendente vittoria di Utah su Denver. Vittoria esterna per i Bulls che hanno espugnato Miami e buona gara di Memphis che ha battuto New York dopo un tempo supplementare.

Risultati: Atlanta-Houston 117-107 Brooklyn-New Orleans 108-130 Miami-Chicago 108-116 Toronto-Cleveland 108-105 Phoenix-Dallas 107-105 Sacramento-Portland 108-115 Utah-Denver 123-102 Minnesota-Oklahoma City 115-108 San Antonio-Charlotte 102-129 Detroit-Orlando 113-109 Indiana-Washington 107-114 Memphis-New York 115-112 (d1ts)