NBA, niente canestri per Fontecchio ma i Jazz vincono

Dopo i cinque punti all’esordio, Fontecchio torna nuovamente in campo ma, questa volta, senza incidere. Nella vittoria, valida per la pre-season NBA, dei jazz ai danni dei Trail Blazers (118-101), il talento azzurro gioca 10′ ma non trova mai la via del canestro (0/2 al tiro). Mercoledì notte Utah tornerà in campo contro San Antonio.

Nelle altre gare di pre-season disputate, bel successo di Minnesota ai danni di Miami (121-111, ottimo Edwards, autore di 24 punti totali) mentre New York si impone su Detroit (117-96, 21 punti per Barrett). Infine da registrare la presenza di Williamson nella vittoria di New Orleans ai danni di Chicago (129-125, 13 punti per Williamson in 15′ di impiego).