NBA: non c'è solo Boston sulle tracce di Carmelo Anthony

01-09-2022 08:45

Per sostituire l’infortunato Gallinari (out per circa due mesi dopo la lesione del menisco durante la sfida tra Italia e Georgia), Boston sta pensando a Carmelo Anthony, reduce dalla non esaltante avventura in maglia Los Angeles Lakers.

Tuttavia, come riportato da diversi media statunitensi, il classe 1984 sarebbe tentato dall’idea di tornare a giocare con la casacca dei Knicks. Oltre ad essere nato a New York, Melo ha giocato con i Knicks per ben sei stagioni (dal 2011 al 2017) e ora vorrebbe provare a chiudere la sua carriera nella squadra della sua città. Le possibilità che l’accordo vada in porto sarebbero alte.