Nba, Oladipo scontento dei Rockets: "Resto se le cose funzioneranno"

Tra i tanti infelici del passaggio di Harden ai Nets c’è Victor Oladipo, che sognava un’avventura a Miami. Il giocatore ex Indiana invece, nella maxi trade, si è ritrovato contro la sua volontà ai Rockets.

Durante la sua prima intervista in Texas, non ha fatto nulla per scacciare i dubbi: “Rimarrò a Houston se le cose funzioneranno, se mi sentirò a mio agio in questa squadra, se sarò felice. È un business: devo valutare ogni aspetto del piano, di ciò che mi si presenta davanti e soltanto a quel punto deciderò dove converrà che io investa il mio futuro”.

Il GM dei Rockets, Rafael Stone, è intervenuto provando a smorzare i toni: “La prima cosa che ha fatto appena è venuto a conoscenza della trade è stato chiedere dei video per studiare i nostri schemi d’attacco e difesa, per accelerare il processo di integrazione nel gruppo. Questo è il tipo di background che ci aspettiamo dai nostri giocatori”.

OMNISPORT | 18-01-2021 14:36