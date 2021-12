Nba, O'Neal svela a chi si è ispirato

19-12-2021 13:58

Shaquille O’Neal è stato uno dei più grandi giocatori della storia della Nba, per tanti il miglior centro di sempre della Lega. Come tanti campioni, anche l’ex Los Angeles Lakers e Miami Heat ha avuto un idolo a cui ispirarsi sul parquet. Sui social, O’Neal lo ha svelato.

Sui canali social della Nba, O’Neal ha spiazzato tutti: “Mio padre mi diceva sempre: ti renderò il nuovo Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar e Wilt Chamberlain. Ma il giorno che ho visto Patrick Ewing giocare a Georgetown ho detto a mio padre: voglio essere come lui”.

Patrick Ewing è stato il centro dei New York Knicks per 15 anni ed è stato uno dei giocatori più conosciuti e forti degli anni ’90 in Nba, comparendo anche in Space Jam. Per O’Neal un grande punto di riferimento: “Indossava il numero 33 come facevo io, migliorando con il tempo volevo avvicinarmi a lui. È stato il primo giocatore che, una volta incrociato in campo, mi ha intimorito sul serio”. E intimorire O’Neal non era certo da tutti.

