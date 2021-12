02-12-2021 19:03

Chi è il favorito per il prossimo titolo di Mvp della stagione in Nba? Shaquille O’Neal non ha dubbi: “Al momento è Stephen Curry”. E’ sicuramente ancora presto, ma la star dei Golden State Warriors sta brillando.

Curry sta viaggiando a 27.8 punti di media con il 41.2% dall’arco, 6.6 assist e 5.7 rimbalzi. Meglio di lui a livello di punti al momento c’è solo Kevin Durant, altro serio candidato per il titolo di Mvp.

OMNISPORT