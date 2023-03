NBA, Orlando a 30 vittorie: battuta Washington

18 punti dell'italoamericano Banchero. Bene Boston, cadono i LA Clippers.

22-03-2023 09:54

Orlando riesce a piegare Washington (122-112). Solito importante apporto di Banchero che chiude con 18 punti, nove assist e anche otto rimbalzi catturati. Grazie a questa vittoria, i Magic sono giunti a quota 30 successi stagionali (45 le sconfitte).

Sorride Boston che, grazie ad un monumentale Tatum (36 punti), si sbarazza di Sacramento in maniera perentoria (132-109). Tutto facile anche per Atlanta: 129-107 ai danni di Detroit (30 punti e 12 assist per Young). Cade malamente San Antonio (119-84 a favore di New Orleans). Cleveland supera Brooklyn (115-109) mentre i LA Clippers si arrendono a OKC (101-100). In casa Clippers ansia per le condizioni di George, uscito per un infortunio ad un ginocchio.