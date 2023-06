NBA, Phoenix pensa anche a Harden

Dovesse andarsene CP3, il Barba potrebbe diventare una pista calda.

Tante le franchigie che stanno pensando a come migliorare i propri roster in vista della prossima stagione. Tra questi c’è sicuramente Phoenix. Archiviata la delusione per aver fallito la corsa all’anello malamente, i Suns stanno pensando di modificare il proprio assetto.

Dopo aver messo sotto contratto Vogel come nuovo head coach, Phoenix starebbe pensando di chiudere il rapporto con CP3 (potrebbe giocare con James ai Los Angeles Lakers). Per sostituirlo, tra i tanti nomi in gioco, ci sarebbe anche quello di Harden. Il Barba sta scegliendo il proprio futuro. Potrebbe restare a Philadelphia, tornare a Houston ma anche decidere di giocare ai Suns ancora al fianco di Durant.