Nba, pre-season: vincono Memphis e Oklahoma City

14-10-2022 10:41

Sta per alzarsi il sipario sulla stagione 2022-2023 di Nba, la numero 76, che partirà martedì 18 ottobre.

Questa notte sono state giocate due gare di pre season. Alla Little Caesars Arena di Detroit, Memphis batte 126-111 i Pistons, ma la notizia principale è lo stato di forma già quasi al top di Ja Morant. Il playmaker dei Grizzilies infatti ha messo a segno 31 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Nei Grizzlies 16 punti anche per Bane e Clarke, per Detroit invece, si sottolineano i 17 punti di Bey, 16 di Stewart e 15 per Cunningham.

Nell’altro match invece all’AT&T Center, invece, successo di Oklahoma City su San Antonio per 118-112. Jalen Williams guida i Thunder con 21 punti, mentre fra gli Spurs il migliore è Primo con 23 punti entrando dalla panchina.