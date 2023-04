NBA, prosegue la corsa di Phoenix e Denver

Eliminati, rispettivamente, LA Clippers e Minnesota. Atlanta porta Boston a gara 6.

26-04-2023 08:12

Proseguono, senza sosta, le emozioni nei play-off NBA. Phoenix non tradisce e chiude la serie con i LA Clippers (orfani di Leonard e George). Nella decisiva gara 5, i Suns si sono imposti 136-130, grazie ad un monumentale Booker (47 punti). Phoenix avanza con un secco 4-1.

Bene anche Denver che elimina Minnesota, sempre in cinque partite. L’ultima sfida vede il successo dei Nuggets per 112-109, grazie a 35 punti di Murray. Non molla invece Atlanta che, sotto 1-3 con Boston, riesce a portarsi a casa gara 5 (119-117), forzando così la serie a gara 6. Ottima prova di Young che conclude il match con 38 punti e 13 assist. Dall’altra parte, non basta un Brown da 35 punti complessivi.