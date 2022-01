NBA, Ricky Rubio rivela: "Tra quattro anni lascio la lega"

14-01-2022 13:10

Ricky Rubio stava vivendo una seconda giovinezza con i Cleveland Cavaliers, prima di infortunarsi gravemente al ginocchio e subire la rottura del legamento crociato anteriore. Un infortunio che lo terrà fuori dai prossimi Europei, ma che non scalfisce il suo carattere più di tanto.

“Il mio rimpianto è durato un giorno. Mi sono infortunato, che posso farci? Devo mettere le cose in prospettiva: ricordiamoci che siamo nel bel mezzo di una pandemia” ha spiegato il playmaker campione del mondo con la Spagna di Sergio Scariolo nel 2019.

Il play dei Cavs però, è in scadenza di contratto a fine anno e la franchigia dell’Ohio (che lo avrebbero certamente tenuto se fosse stato in salute) potrebbe pensare di scambiare il suo contratto alla deadline per cercare aiuto immediato nel backcourt. “Quando ero più giovane prendevo male le voci di mercato” ha spiegato Rubio. “Ti sentivi male perché avevi dato tutto, ma poi accadono cose come quelle successe a Phoenix o a Minnesota in cui mi hanno scaricato senza che nemmeno lo sapessi… Ma ormai mi sono abituato: quando arriva febbraio, cominciano le voci su Ricky Rubio”.

Tutta questa incertezza, sembra avere un peso sullo spagnolo, che ha già bene in mente di non voler sottoporre suo figlio alle ovvie e normali turbolenze dovute a una carriera NBA: “Quando mio figlio comincerà le elementari, non varrà più la pena rimanere in NBA e a quel punto tornerò in Europa” ha spiegato. “Non voglio sballottarlo da una parte all’altra quando avrà sei anni, l’età in cui si comincia a fare amicizia a scuola. Ne abbiamo già discusso con mia moglie e lo abbiamo messo bene in chiaro: arriverà un momento in cui la pallacanestro non sarà più la priorità”.

OMNISPORT